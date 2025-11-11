بعد إثارتها في مسلسل كارثة طبيعية، استشاري يكشف مدى حدوث الحمل بسبعة توائم

18 حجم الخط

أثار مسلسل "كارثة طبيعية" الذي يعرض حاليًّا تفاعل واسع بين الجمهور، بعدما تناول في حلقاته قصة استثنائية عن سيدة تضع سبعة توائم في واقعة درامية مستوحاة من حالات طبية نادرة والمسلسل بطولة الفنان محمد سلام.

المسلسل، الذي يجمع بين الدراما الإنسانية والطب الحديث، فتح باب النقاش حول مدى واقعية مثل هذه الحالات وإمكان حدوثها طبيًّا.

فرصة حدوث الحمل المتعدد

وأوضح الدكتور يحيى دوير، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن فرصة حدوث الحمل المتعدد بشكل طبيعي تظل منخفضة نسبيًّا، لكنها تزداد مع بعض العوامل مثل تقدم عمر الأم فوق الثلاثين عامًا، أو استخدام أدوية تنشيط التبويض، أو الوسائل الحديثة للإخصاب المساعد كـ"أطفال الأنابيب".

وأشار دوير في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن العوامل الوراثية قد تلعب أيضًا دورًا في زيادة احتمال الحمل بتوائم، خصوصًا لدى العائلات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة من جهة الأم.

حالات الحمل بسبعة توائم

وأكد أن حالات الحمل بسبعة توائم من أندر الظواهر الطبية عالميًّا، وغالبًا ما ترتبط بالتدخلات العلاجية المتقدمة مثل فرط التبويض أو الإخصاب المساعد.

وشدد على أن مثل هذه الحالات تتطلب متابعة دقيقة لضمان سلامة الأم والأجنة معًا.

