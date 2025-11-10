الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

هيئة الدواء تضبط 2953 مخالفة وتحرر 1834 محضر شرطة خلال حملات تفتيشية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط منظومة تداول الدواء.

 

الحملات التفتيشية شملت نحو 22,951 مؤسسة صيدلية على مستوى الجمهورية

وأوضحت هيئة الدواء  أن الحملات التفتيشية شملت نحو 22,951 مؤسسة صيدلية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مصانع وشركات ومخازن الأدوية، وشركات التصنيع لدى الغير، والصيدليات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي. وأسفرت عن ضبط 2,953 مخالفة متنوعة، وتحرير 1,834 محضر شرطة، منها 24 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، وتم العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

كما نفذت الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، 538 حملة تفتيشية نوعية ضمن خطتها الرقابية، أسفرت عن ضبط 13 صيدلية غير مرخصة، و14 مخزنًا غير مرخص.

وفي إطار دعم التصحيح الذاتي، تم قبول وتنفيذ 1,119 خطة تصحيحية من قبل مؤسسات صيدلية ثبتت مخالفتها، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

حرص الهيئة الدائم على حماية صحة المواطنين

 

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارتين المركزيتين للتفتيش والتراخيص، أن الحملات التفتيشية جاءت في إطار حرص الهيئة الدائم على حماية صحة المواطنين وضمان تداول دواء آمن وفعال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الرقابة على المنشآت الصيدلية والمخازن والمصانع.

هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا

وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%

وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتصحيح أوضاع المؤسسات المخالفة ودعمها للالتزام بالضوابط، وفي الوقت نفسه لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تهدد سلامة المرضى أو تتعارض مع القانون.

