هيئة الدواء: مصر تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية قوية تجعلها وجهة واعدة للاستثمار الدوائي

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عُقدت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وجاغات باركاش نادا، وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات الدواء والرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والهندية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والهند

وأكد رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والهند، وامتدادًا لتعاون مثمر بين البلدين في مجال التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات الفنية، مشددًا على حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أوجه التعاون الدولي في القطاع الصحي والدوائي بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي المشترك.

وأضاف الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدواء، وتعمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للشركات العالمية، ولا سيما تلك التي تمتلك خبرات متقدمة في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المستحضرات الحيوية والمبتكرة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة واعدة للاستثمار الدوائي في المنطقة.

الاستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الحيوية

وأوضح أن اللقاء مع الجانب الهندي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الحيوية، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الدوائية داخل مصر، وتمكين القطاعين العام والخاص من المشاركة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المناقشات خلال اللقاء تناولت فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التصنيع الدوائي والمواد الخام ونقل التكنولوجيا ودعم الاستثمار، بما يعزز من قدرات الصناعة المحلية، ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والدوائية في البلدين.

وأكد الدكتور علي الغمراوي على أن مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا اللقاء تأتي انطلاقًا من دورها الرائد في دعم الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في مجالات التصنيع الدوائي، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء، ويعكس حرص الهيئة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الدواء والرعاية الصحية.

شارك من هيئة الدواء المصرية في اللقاء الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، ومن خارج الهيئة غرفة صناعة الأدوية المصرية بالاضافة الي عدد من شركات الادوية المصرية إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الهندية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

