أخبار مصر

ينطلق غدًا، الصحة تكشف نتائج النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية لـPHDC 2025

المؤتمر العالمي للصحة
المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان  والتنمية البشرية (PHDC 2025)، والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، ستُسفر عن حزمة من النتائج الاستراتيجية التي ستُعيد رسم ملامح التنمية البشرية وتعزز جودة الحياة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 

النتائج الاستراتيجية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان  والتنمية البشرية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن النتائج الاستراتيجية  تشمل:
  تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
 

تحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة.
  تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات السكان والصحة.

توسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في صحة السكان والتنمية البشرية.
 

تطوير خارطة طريق عملية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات الرئيسية.
 

الدعوة إلى دمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياسات التنمية المستدامة.


 تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة.

 

تعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية.
 

وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات

الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر

 تحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
يُذكر أن المؤتمر يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

