الرعاية الصحية: إجراء 31 مليون فحص معملي متقدم بمحافظات التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن معامل التحاليل الطبية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان" أجرت أكثر من 31 مليون فحص معملي متقدم منذ بدء التشغيل، بما يعكس حجم الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين ودور المعامل في دعم كفاءة النظام الصحي المصري.

تشغيل 294 معملًا طبيًا في المجمعات الطبية والمستشفيات

وأوضح الدكتور السبكي أن الهيئة قامت بتشغيل 294 معملًا طبيًا في المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تعمل جميعها وفق نظام إدارة المعامل المتكاملة (LIS) الذي يربط النتائج إلكترونيًا بملفات المرضى داخل المنشآت الصحية، في إطار التحول الرقمي الكامل لخدمات التشخيص الطبي، بما يضمن سرعة التشخيص، ودقة النتائج، وسرعة اتخاذ القرار الإكلينيكي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جميع معامل الهيئة مجهزة بأحدث أجهزة التحاليل الطبية المتقدمة، وتقدم خدمات دقيقة تشمل التحاليل الكيميائية، والهرمونية، والباثولوجية، والميكروبيولوجية، والمناعية، والفيروسية، وتحاليل الدم، والأنسجة، والجينات، وغيرها من التخصصات الدقيقة، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في التشخيص الطبي.

كفاءة الأداء وموثوقية النتائج وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن معامل الهيئة تعمل وفق منظومة جودة شاملة، حيث حصل معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية ومعمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي ISO 15189، بما يعكس كفاءة الأداء وموثوقية النتائج وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع معامل الهيئة تعمل وفق نفس المعايير لضمان أعلى مستويات السلامة والدقة.

وأضاف أن خدمات المعامل تمثل العمود الفقري لمنظومة التشخيص الطبي داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتسهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المريض، ورفع كفاءة الخدمة، وتكامل الأداء بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء مجمعات تشخيصية متكاملة تضم معامل مركزية متطورة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يواكب التحول نحو منظومة تشخيص رقمي ذكية ترتكز على معايير الجودة والابتكار في الخدمات الصحية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي وطني حديث ومستدام يضمن الحق في الصحة لكل مواطن، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية للرعاية الصحية المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.