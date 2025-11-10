أول تعليق من ترامب على لقاء أحمد الشرع

18 حجم الخط

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، على لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا: أنا على وفاق معه ونريد أن تنجح سوريا.

ترامب يعلق على لقاء أحمد الشرع

وتابع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشرع رئيس قوي وأنا متأكد من قيامه بعمل ناجح، لدي ثقة في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه، نريد أن تنجح سوريا وبقية الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر المفروضة على سوريا.

تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

فيما قالت الخارجية الأمريكية، إن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئيًا لمدة 180 يومًا، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 مايو.

تعليق عقوبات قانون قيصر على سوريا

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "يُوقف هذا التعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر باستثناء معاملات محددة تتعلق بحكومتي روسيا وإيران، أو نقل سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ".

وقالت الرئاسة السورية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن. وذكرت أن وزيري خارجية البلدين حضرا الاجتماع.

