الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على لقاء أحمد الشرع

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو
18 حجم الخط

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، على لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا: أنا على وفاق معه ونريد أن تنجح سوريا.

 

ترامب يعلق على لقاء أحمد الشرع

وتابع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشرع رئيس قوي وأنا متأكد من قيامه بعمل ناجح، لدي ثقة في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه، نريد أن تنجح سوريا وبقية الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر المفروضة على سوريا.

 

تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

فيما قالت الخارجية الأمريكية، إن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئيًا لمدة 180 يومًا، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 مايو.

 

تعليق عقوبات قانون قيصر على سوريا

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "يُوقف هذا التعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر باستثناء معاملات محددة تتعلق بحكومتي روسيا وإيران، أو نقل سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ".

وقالت الرئاسة السورية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن. وذكرت أن وزيري خارجية البلدين حضرا الاجتماع.

ترامب: الشرع رجل قوي يقوم بعمل جيد في سوريا وسألتقيه قريبا

الخارجية السورية: نرحب بقرار مجلس الأمن بشطب اسم الشرع من قوائم الجزاءات

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب سوريا أحمد الشرع قانون قيصر العقوبات المفروضة على سوريا الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

بعد مغادرته البيت الأبيض، فيديو للقاء أحمد الشرع مع ترامب

الخزانة الأمريكية تعلن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

خبير في الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة أحمد الشرع لأمريكا

قبل زيارته لأمريكا، مجلس الأمن يرفع اسم أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads