الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخزانة الأمريكية تعلن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها  اليوم الاثنين، عن  تعليق العقوبات المفروضة على سوريا  بموجب قانون قيصر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أمريكا، حيث وصل  أحمد الشرع  اليوم الاثنين  إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

 

الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

ومن جانبها أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن أحمد الشرع يجري حاليا مباحثات مع ترامب بالبيت الأبيض.

وبالأمس الأحد، وصل أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد “داعش”.

 

توقيع وثيقة الانضمام للتحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الشرع إلى أمريكا 

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن “الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش”.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

 

txt

لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا

txt

الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرًا

من جانبه، علق الرئيس ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: “سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الرئيس السوري ترامب البيت الأبيض الولايات المتحده الامريكيه سوريا قانون قيصر

مواد متعلقة

الرئيس السوري يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرًا

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads