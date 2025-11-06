الخميس 06 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الخارجية السورية: نرحب بقرار مجلس الأمن بشطب اسم الشرع من قوائم الجزاءات

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو
رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمن شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بانتفاء المبررات السياسية التي فُرضت على أساسها تلك الإجراءات في السابق.

وأكدت الخارجية، في بيان رسمي، أن قرار مجلس الأمن بشأن أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح مواقف دولية ظالمة اتخذت بحق سوريا، مشيرة إلى أن دمشق تدعو لاستكمال مراجعة باقي الإجراءات القسرية التي لا تزال تؤثر على الشعب السوري واقتصاده.

العلاقات السورية مع المجتمع الدولي 

وشدد البيان على أن سوريا ماضية في جهودها الدبلوماسية لإعادة العلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي، استنادًا إلى احترام السيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من العقوبات.

وبالأمس، الأربعاء، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السورى أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

الخارجية السورية مجلس الامن الشرع الرئيس السوري سوريا

