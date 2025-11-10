الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

امتد لـ 95 دقيقة، تقارير تكشف أبرز الاتفاقيات في لقاء الشرع وترامب

الشرع
الشرع
18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية أن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استمر لمدة 95 دقيقة.

وأوضحت التقارير أن اللقاء كان مغلقا بلا استقبال ولا وداع رسمي وبلا مؤتمر صحفي.

وخرجت تسريبات تشير إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات (مصيرية)، أبرزها اتفاقية استثمار المعادن النادرة في منطقة تدمر السورية.

 

الشرع يدخل البيت الأبيض من البوابة الخلفية (فيديو)

 

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

والشرع أول رئيس دولة سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس الشرع سيعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مبرزا "البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي".

وأبرز "لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة".

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب البيت الأبيض الرئيس السوري أحمد الشرع

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads