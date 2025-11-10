بعد مغادرته البيت الأبيض، فيديو للقاء أحمد الشرع مع ترامب

18 حجم الخط

تداولت وسائل إعلامية لمشاهد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

صور لقاء الشرع مع ترمب في البيت الأبيض #قناة_العربية pic.twitter.com/DHRqZ2TThY — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 10, 2025

وكشفت تقارير إعلامية أن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استمر لمدة 95 دقيقة.

تفاصيل لقاء ترامب وأحمد الشرع

وأوضحت التقارير أن اللقاء كان مغلقا بلا استقبال ولا وداع رسمي وبلا مؤتمر صحفي.

وخرجت تسريبات تشير إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات (مصيرية)، أبرزها اتفاقية استثمار المعادن النادرة في منطقة تدمر السورية.

الشرع يدخل البيت الأبيض من البوابة الخلفية (فيديو)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

والشرع أول رئيس دولة سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس الشرع سيعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مبرزا "البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي".

وأبرز: "لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة".

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

