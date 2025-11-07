الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: الشرع رجل قوي يقوم بعمل جيد في سوريا وسألتقيه قريبا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع، الذي وصفه بأنه "رجل قوي"، مؤكدًا أنه "يقوم بعمل جيد للغاية"، على حد تعبيره.

وقال ترامب، في تصريح له، إن "الرئيس السوري رجل قوي وأنا على وفاق معه بشكل جيد إنه يُبلي بلاءً حسنًا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع سوريا"، مضيفًا: "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأنه يعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن".

وأشار ترامب إلى أن رفع العقوبات عن سوريا تم بناء على طلب من تركيا، وفي الحقيقة بناء على طلب من إسرائيل أيضًا".


وصوّت مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض، الأسبوع المقبل.

وجاء في القرار، الذي أيده 14 عضوًا في المجلس: "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفرادًا وجماعات مرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتطالب واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا منذ أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وكشف ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

ويُعدّ رفع العقوبات رسميًا عن الشرع إجراء رمزيًا، إلى حد كبير، إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. 

كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.

