أحمد الشرع يستقبل قيصر حامل أشهر قانون عقوبات ضد الأسد

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني التقيا فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.

الشرع يلتقي بحامل اسم اشهر قانون عقوبات

وانشق فريد المذهان، العسكري السوري السابق عن نظام الرئيس الهارب بشار الأسد، وسرب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات ارتكاب النظام السوري فظاعات.

وبعد انشقاقه عن نظام الأسد غادر البلاد متوجها إلى الأردن، ومنها إلى قطر حيث عمل على إعداد ملفاته القانونية لمحاسبة النظام السوري، بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة، ثم استقر لاحقا في فرنسا.

ووصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة، حسب صورة نشرتها الرئاسة السورية.

وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى للشرع خارج الشرق الأوسط إذ كان قد زار كلا من تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي الشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة على خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي شهد توترات على مدار الأسابيع الماضية.

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