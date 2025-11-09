خبير في الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة أحمد الشرع لأمريكا

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية، المتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، إن زيارة أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أعادت إلى الواجهة مجددًا الجدل حول علاقة “الشرع” بالولايات المتحدة، وأن وصوله إلى دمشق جاء بموجب تفاهمات بين روسيا وأمريكا قد تمتد لتشمل الملف الأوكراني.

وأوضح أن هذه الاتهامات تستند إلى مفارقة غير منطقية في السلوك الأمريكي، إذ لا يعقل أن تبحث دولة عظمى عن شخص تصنفه “إرهابيًا” وتضع مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه، ثم تقوم لاحقًا بإلغاء الجائزة حين يعرف مكانه، وتتحول إلى الترحيب به رسميًا والترويج له إعلاميًا في الأوساط الصديقة والحليفة.

وأضاف الدكتور أنور، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة وإسرائيل يتمثل في الوصول إلى ترتيبات أمنية أو اتفاق سلام مع إسرائيل، إلى جانب المساعدة في تطويق حزب الله، وإبعاد سوريا عن إيران أولًا ثم روسيا ثانيًا.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام أحمد الشرع هو الحفاظ على وحدة سوريا جغرافيًا وإنهاء القتال بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن الشعب السوري يستحق كل خير بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، لكنه لفت إلى أن نجاح الشرع لا يزال محل شك، وربما يكون الحل في شخصية توافقية تمتلك تاريخًا وبرنامجًا سياسيًا مختلفًا.

وأوضح أن من مصلحة إسرائيل استمرار حالة عدم الاستقرار داخل سوريا، بحيث لا تنشأ سلطة مركزية قوية، وإنما نظام رئاسي غير منتخب يسهل السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر ابتزازه بضعفه وتاريخه السابق المرتبط بالجماعات المتطرفة.

وتابع أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية قائلًا إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل الصفقة الخفية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، لكن المؤكد أن سوريا باتت تمتلك مفاتيح مهمة، وأصبحت واجهة ضرورية لتنفيذ المشروعات الأمريكية بعد أن دخلت تحت النفوذ الأمريكي مع تنصيب الشرع رئيسًا لها.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تفضي إلى تداعيات سلبية على عدد من الدول الإقليمية، التي قد تضطر في نهاية المطاف إلى إشهار “الفيتو” على المسار السياسي الجديد.

وفي سياق متصل، رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة إلى البيت الأبيض قريبًا لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال باراك، على هامش مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين، إن “الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع في واشنطن وثيقة انضمام بلاده إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش”.

وستكون الزيارة المرتقبة الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركة الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي، ليصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري قائلًا: “أعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد للغاية. المنطقة صعبة، لكنه رجل قوي، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع سوريا”.

وأضاف ترامب: “رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد أنه يحقق نتائج جيدة حتى الآن”.

يُذكر أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تشكل عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية للقضاء على التنظيم في سوريا والعراق.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهابيين.

