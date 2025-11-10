ترامب يهدد مراقبي الرحلات الجوية: إما العودة إلى العمل أو الفصل

18 حجم الخط

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراقبي الرحلات الجوية العودة فورًا إلى عملهم في المطارات الأمريكية، مهددا بفصلهم من الخدمة في حال استمرار الغياب، وذلك بعد أن تفاقمت عمليات إلغاء الرحلات الجوية مجددًا يوم الاثنين 10 نوفمبر.

تأثير مباشر للإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

يأتي هذا التهديد في ظل نقص حاد في عدد مراقبي الحركة الجوية نتيجة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل الجوي من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، وتكدّس آلاف المسافرين في المطارات.

ظروف معيشية صعبة للعاملين

وأشار مسؤولون حكوميون ونقابيون إلى أن مراقبي الحركة الجوية لم يتقاضوا راتبهم الثاني خلال فترة الإغلاق، رغم استمرار التزامهم بالعمل، بينما اضطر بعضهم إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية نفقاتهم المعيشية.

دعوات لإيجاد حل سياسي عاجل

وتزايدت الدعوات داخل الأوساط السياسية والنقابية إلى إنهاء الإغلاق الحكومي بسرعة، محذرين من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى شلل في قطاع الطيران الأمريكي ويهدد سلامة الملاحة الجوية إذا لم تُعالج جذور المشكلة بشكل فوري.

وأكد موقع (FlightAware) المتخصص بتتبع حركة الطيران، أن أكثر من 10 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها تم إلغاؤها أو تأجيلها نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة 7,954 رحلة، إضافة إلى إلغاء 2,298 رحلة أخرى، ليصل إجمالي الرحلات التي لم تُغادر في موعدها إلى 10,252 رحلة.

وأعلنت السلطات الأمريكية لاحقًا عن خفض عدد الرحلات بنسبة 10% في ظل استمرار الإغلاق، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "ضرورة لضمان الأمن بنسبة 100%".

