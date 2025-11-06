قبل زيارته لأمريكا، مجلس الأمن يرفع اسم أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من العقوبات.

وبالأمس، الأربعاء، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السورى أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

العقوبات المفروضة على سوريا

كما ينص مشروع القرار، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وحثت واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

رفع العقوبات عن دمشق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بنظيره السوري، الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن، فيما سيجرى الرئيس السوري سيجري لقاءات أيضًا في الكونجرس.

وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تلاحظ تقدمًا جيدًا بشأن المطالب التي يترتب عليها رفع العقوبات عن دمشق تحت قيادتهم الجديدة، ولذلك سيكون الرئيس السوري هنا في البيت الأبيض، الاثنين، وسأترك للرئيس الحديث عن الأمر بمزيد من التفصيل.

