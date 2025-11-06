الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قبل زيارته لأمريكا، مجلس الأمن يرفع اسم أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات

أحمد الشرع
أحمد الشرع
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من العقوبات.

وبالأمس، الأربعاء، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السورى أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

 العقوبات المفروضة على سوريا

كما ينص مشروع القرار، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا  حق النقض (الفيتو).

وحثت واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

رفع العقوبات عن دمشق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بنظيره السوري، الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن، فيما سيجرى الرئيس السوري سيجري لقاءات أيضًا في الكونجرس.

وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تلاحظ تقدمًا جيدًا بشأن المطالب التي يترتب عليها رفع العقوبات عن دمشق تحت قيادتهم الجديدة، ولذلك سيكون الرئيس السوري هنا في البيت الأبيض، الاثنين، وسأترك للرئيس الحديث عن الأمر بمزيد من التفصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الرئيس السوري أنس خطاب مجلس الأمن الدولي

مواد متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يلتقي أحمد الشرع الإثنين المقبل

أكسيوس: لقاء بين أحمد الشرع وترامب في واشنطن 10 نوفمبر الجاري

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads