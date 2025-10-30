طريقة عمل تورتة البلاك فورست في خطوات بسيطة

طريقة عمل تورتة البلاك فورست، تورتة البلاك فورست أو كما تعرف باسم كعكة الغابة السوداء هي من أشهر أنواع التورتات الألمانية التي تتميز بطبقاتها الغنية من الكيك بالشيكولاتة، والكريمة المخفوقة، وقطع الكرز أو الكريز اللذيذ.

وطريقة عمل تورتة البلاك فورست، سهلة وتتميز بمذاقها الفاخر وشكلها الأنيق الذي يجعلها من أكثر الحلويات التي تقدم في المناسبات والحفلات.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل تورتة البلاك فورست.

مكونات عمل تورتة البلاك فورست:-

مكونات الكيك

2 كوب دقيق منخول

¾ كوب كاكاو خام غير محلى

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

رشة ملح

1 كوب سكر أبيض

½ كوب سكر بني

1 كوب حليب

½ كوب زيت نباتي

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب ماء مغلي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات الحشو والتزيين

2 كوب كريمة خفق باردة

½ كوب سكر بودرة منخول

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب كرز أو كريز محلى يمكن استخدام المعلب أو الطازج

½ كوب من عصير الكرز أو شرابه لتشريب الكيك

شيكولاتة مبشورة للتزيين

حبات كرز للتزيين النهائي

طريقة عمل تورتة البلاك فورست

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي ثلاث قوالب دائرية متوسطة الحجم، وادهنيها بالزبدة مع رش قليل من الدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، والكاكاو، والبيكنج بودر، والبيكربونات، والملح جيدا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر الأبيض والبني والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

أضيفي الزيت والحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

أضيفي المكونات الجافة إلى السائلة بالتدريج، وقلبي برفق حتى يتكون خليط متجانس وناعم.

في النهاية، أضيفي الماء المغلي تدريجيا مع التقليب حتى يصبح القوام سائل قليلا وهذا سر الطراوة.

وزعي الخليط بالتساوي في القوالب الثلاثة، وأدخليها الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة تمامًا (اختبريها بخلة خشبية).

أخرجي الكيك واتركيه يبرد تماما قبل التزيين.

وفي وعاء بارد، اخفقي كريمة الخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تبدأ في التماسك.

أضيفي السكر البودرة والفانيليا تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي ثابت.

احفظي الكريمة في الثلاجة لحين الاستخدام.

ضعي أول طبقة من الكيك على طبق التقديم، وبلليها بقليل من شراب الكرز أو العصير.

افردي طبقة من الكريمة المخفوقة، ثم وزعي فوقها قطع الكرز.

ضعي الطبقة الثانية من الكيك وكرري نفس الخطوات.

أضيفي الطبقة الأخيرة من الكيك، وادهنيها جيدا من الأعلى والجوانب بالكريمة بالكامل حتى تغطيها.

استخدمي ملعقة مسطحة لتسوية الكريمة وتنعيمها.

زيني سطح التورتة بجوانبها بشيكولاتة مبشورة أو رقائق شوكولاتة.

استخدمي كيس تزيين لتشكيل وردات من الكريمة على السطح.

ضعي حبة كرز على كل وردة لتمنحيها الشكل الكلاسيكي المعروف.

يمكن وضع قليل من صوص الشيكولاتة الخفيف على السطح لإضفاء لمعة لذيذة.

احفظي التورتة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم حتى تتماسك وتصبح النكهات متجانسة.

