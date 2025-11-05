طريقة عمل الكريب الحلو، وصفة سريعة التحضير وأكلة شهية

الكريب الحلو من الوصفات الفرنسية الشهيرة التي انتشرت في العالم كله، وأصبح من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في البيت بمكونات بسيطة وطعم رائع.





يتميز الكريب بأنه خفيف ورقيق ويمكن حشوه بحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق مثل الشوكولاتة، النوتيلا، الموز، الفواكه، العسل، أو حتى الكريمة.



وفي هذا التقرير سنقدم طريقة عمل الكريب الحلو خطوة بخطوة، مع نصائح لضمان نجاحه من أول مرة، بالإضافة إلى أفكار متنوعة للحشو والتقديم.



مكونات الكريب الحلو

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من الحليب السائل.

بيضتان متوسطتان.

ملعقة كبيرة من السكر.



ملعقة صغيرة من الفانيليا.



رشة صغيرة من الملح.



ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت.



هذه المقادير تكفي لعمل ما يقرب من 8 – 10 قطع كريب رقيقة، ويمكن مضاعفتها حسب الحاجة.

عيش الكريب

طريقة تحضير الكريب الحلو

خلط المكونات

في وعاء عميق، نضع البيض ونضيف إليه السكر والفانيليا ونخفق جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتجانس الخليط ويذوب السكر قليلًا.



إضافة الحليب

نضيف الحليب تدريجيًا ونستمر في الخفق، ثم نضيف الزبدة أو الزيت ونقلب الخليط جيدًا.



إضافة الدقيق

نضيف الدقيق المنخول مع رشة الملح تدريجيًا، ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط ناعم وسائل خالٍ من أي تكتلات. يمكن استخدام الخلاط الكهربائي للحصول على قوام مثالي.



تحسين القوام

إذا كان الخليط سميكًا نضيف قليلًا من الحليب حتى يصبح قوامه قريبًا من قوام اللبن وليس ثقيلًا.



ترك العجينة ترتاح

نترك الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تهدأ الفقاعات ويتماسك القوام قليلًا، وهذه خطوة مهمة للحصول على كريب ناعم ورقيق.



الطهي

نسخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وندهنها بطبقة خفيفة جدًا من الزيت أو الزبدة. نسكب مقدار مغرفة صغيرة من الخليط ونوزعه في المقلاة بشكل دائري سريع للحصول على طبقة رقيقة. ننتظر حتى تجف الأطراف ويتغير لون العجينة من الأعلى، ثم نقلب الكريب على الجانب الآخر حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.



التكرار

نكرر الخطوات حتى ننتهي من الكمية بالكامل، ونرتب قطع الكريب فوق بعضها في طبق مغطى حتى تبقى طرية.

أفكار للحشو والتقديم

كلاسيك نوتيلا مع موز: نضع طبقة من النوتيلا ونضيف شرائح الموز ونطوي الكريب على شكل نصف دائرة ثم مثلث.



عسل ومكسرات: دهن الكريب بالعسل وإضافة عين الجمل أو اللوز لإحساس مقرمش ولذيذ.



مهلبية أو كريمة باتسيير: حشو الكريب بالكريمة وتزيينه بالفراولة أو أي فاكهة أخرى.



نوتيلا وبسكويت مجروش: للحصول على نكهة غنية وقوام مختلف.



شيكولاتة بيضاء أو كراميل: لمحبي النكهات السكرية القوية.

نصائح لنجاح الكريب

يُفضّل استخدام مقلاة غير لاصقة لضمان الحصول على كريب رقيق ومثالي.



يجب أن يكون الخليط خفيفًا، وإذا كان سميكًا يمكن إضافة الحليب.



دهن المقلاة بطبقة خفيفة جدًا من الزيت فقط في أول مرة.



استخدام نار هادئة إلى متوسطة حتى لا يحترق الكريب.



يمكن إضافة ملعقة كاكاو خام للخليط للحصول على كريب بالشوكولاتة.



إذا أردت كريبًا صحيًا، يمكن استبدال الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان أو خلطهما معًا.

الكريب الحلو مناسب للإفطار، أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات، كما يمكن تقديمه للأطفال كوجبة ممتعة ومغذية إذا أضفنا فواكه وحشوات مفيدة. ومع هذه الطريقة والنصائح، ستتمكنين من تحضير أفضل كريب في المنزل بسهولة، وبنكهة لا تختلف عن أشهر محلات الحلويات والكافيهات. استمتعي بالتجربة وقدميه لعائلتك بأشكال متنوعة وابتكري دائمًا في الحشو والتزيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.