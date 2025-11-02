الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير، وصفة غنية وطعم لا يُقاوم

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص، واحدة من أشهر الحلويات التي يعشقها الجميع، كبارًا وصغارًا. فهي ناعمة، هشة، ولها نكهة غنية تُشعر من يتذوقها بالسعادة والراحة، خاصة إذا كانت دافئة ومغطّاة بطبقة سميكة من صوص الشوكولاتة اللذيذ

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير

لذيذة ومغذية، طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة

هذه الحلوى لا تحتاج إلى مهارة كبيرة، لكنها تتطلب اتباع خطوات دقيقة لتحصلي على قوام مثالي وطعم فخم كما لو كانت من أفخم محلات الحلويات.

 

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب حليب دافئ

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

 

مقادير صوص الشوكولاتة

نصف كوب حليب

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة زبدة

نصف كوب شوكولاتة خام (اختياري لمذاق أغنى)

 

طريقة التحضير

خطوات تحضير الكيكة

 

تسخين الفرن

قبل البدء، سخني الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، فهذا يساعد الكيكة على الارتفاع بشكل مثالي.

 

تحضير خليط الكيك

في وعاء عميق، اكسري البيض وأضيفي إليه الفانيليا، ثم اخفقي جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح القوام خفيفًا ولونًا مائلًا للفاتح.

 

إضافة السكر والزيت

أضيفي السكر وابدئي في الخفق حتى يذوب جزء كبير منه، ثم أضيفي الزيت تدريجيًا واستمرّي في الخفق حتى يتجانس الخليط.

 

الدمج مع المكونات الجافة

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق المنخول مع الكاكاو ورشة الملح والبيكنج بودر.

أضيفي المكونات الجافة إلى خليط البيض تدريجيًا بالتبادل مع الحليب الدافئ مع الاستمرار في التقليب بخفّة حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

كيكة شوكولاتة
كيكة شوكولاتة

الخبز

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة دقيق، ثم صبي الخليط به وادخليه الفرن لمدة 30–40 دقيقة حسب نوع الفرن.

وللتأكد من النضج، اغرسي عود خشبي في وسط الكيكة، إذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.

 

تحضير صوص الشوكولاتة

في وعاء صغير على نار هادئة، ضعي الحليب والكاكاو والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب الخليط.

أضيفي الزبدة والشوكولاتة الخام مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الصوص ناعمًا ولامعًا.

اتركيه يبرد قليلًا ليصبح قوامه أثخن وأكثف.

 

طريقة التقديم

اخرجي الكيكة ودعيها تهدأ لمدة عشر دقائق، ثم باستخدام شوكة اصنعي ثقوبًا صغيرة في سطحها ليسهل امتصاص الصوص. 

اسكبي الصوص الدافئ فوق الكيكة بالكامل حتى يغطيها تمامًا. 

يمكنك تزيينها بجوز الهند، المكسرات المجروشة، أو حتى قطع شوكولاتة صغيرة لإضافة لمسة فاخرة.

 

نصائح لنجاح كيكة الشوكولاتة

 

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

استخدمي الكاكاو الخام عالي الجودة لنتيجة أفضل.

يفضل أن يكون البيض والحليب بدرجة حرارة الغرفة لتحقيق قوام هش.

يمكنك إضافة نصف كوب زبادي بدلًا من نصف كمية الحليب لمذاق أغنى وقوام أكثر رطوبة.

استمتعي بكيكة الشوكولاتة بالصوص مع فنجان قهوة أو كوب حليب دافئ في جلسة مريحة، فهي وصفة تمنح البيت رائحة رائعة ولمسة حبّ دافئة. 

 

هل تودين أن أكتب لك نسخة مختصرة للوصفة لنشرها على صفحتك؟

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية كيكة الشوكولاتة البسيطة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالجناش

مواد متعلقة

طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في البيت

طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية سريعة التحضير

طريقة عمل البليلة، أكلة مصرية دافئة تناسب أجواء الخريف وفوائدها عديدة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أخبار مصر: حادثان إرهابيان يهزان أمريكا وبريطانيا، تعليق مثير من صلاح رغم إنجازه التاريخي، أسعار مفاجأة تهز سوق السمك

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

20 صورة ترصد افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

رسميا، سعر صرف الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية