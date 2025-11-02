طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص بالمقادير، وصفة غنية وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص، واحدة من أشهر الحلويات التي يعشقها الجميع، كبارًا وصغارًا. فهي ناعمة، هشة، ولها نكهة غنية تُشعر من يتذوقها بالسعادة والراحة، خاصة إذا كانت دافئة ومغطّاة بطبقة سميكة من صوص الشوكولاتة اللذيذ.

هذه الحلوى لا تحتاج إلى مهارة كبيرة، لكنها تتطلب اتباع خطوات دقيقة لتحصلي على قوام مثالي وطعم فخم كما لو كانت من أفخم محلات الحلويات.

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب حليب دافئ

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

مقادير صوص الشوكولاتة

نصف كوب حليب

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة زبدة

نصف كوب شوكولاتة خام (اختياري لمذاق أغنى)

طريقة التحضير

خطوات تحضير الكيكة

تسخين الفرن

قبل البدء، سخني الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، فهذا يساعد الكيكة على الارتفاع بشكل مثالي.

تحضير خليط الكيك

في وعاء عميق، اكسري البيض وأضيفي إليه الفانيليا، ثم اخفقي جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح القوام خفيفًا ولونًا مائلًا للفاتح.

إضافة السكر والزيت

أضيفي السكر وابدئي في الخفق حتى يذوب جزء كبير منه، ثم أضيفي الزيت تدريجيًا واستمرّي في الخفق حتى يتجانس الخليط.

الدمج مع المكونات الجافة

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق المنخول مع الكاكاو ورشة الملح والبيكنج بودر.

أضيفي المكونات الجافة إلى خليط البيض تدريجيًا بالتبادل مع الحليب الدافئ مع الاستمرار في التقليب بخفّة حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

كيكة شوكولاتة

الخبز

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة دقيق، ثم صبي الخليط به وادخليه الفرن لمدة 30–40 دقيقة حسب نوع الفرن.

وللتأكد من النضج، اغرسي عود خشبي في وسط الكيكة، إذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.

تحضير صوص الشوكولاتة

في وعاء صغير على نار هادئة، ضعي الحليب والكاكاو والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب الخليط.

أضيفي الزبدة والشوكولاتة الخام مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الصوص ناعمًا ولامعًا.

اتركيه يبرد قليلًا ليصبح قوامه أثخن وأكثف.

طريقة التقديم

اخرجي الكيكة ودعيها تهدأ لمدة عشر دقائق، ثم باستخدام شوكة اصنعي ثقوبًا صغيرة في سطحها ليسهل امتصاص الصوص.

اسكبي الصوص الدافئ فوق الكيكة بالكامل حتى يغطيها تمامًا.

يمكنك تزيينها بجوز الهند، المكسرات المجروشة، أو حتى قطع شوكولاتة صغيرة لإضافة لمسة فاخرة.

نصائح لنجاح كيكة الشوكولاتة

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

استخدمي الكاكاو الخام عالي الجودة لنتيجة أفضل.

يفضل أن يكون البيض والحليب بدرجة حرارة الغرفة لتحقيق قوام هش.

يمكنك إضافة نصف كوب زبادي بدلًا من نصف كمية الحليب لمذاق أغنى وقوام أكثر رطوبة.

استمتعي بكيكة الشوكولاتة بالصوص مع فنجان قهوة أو كوب حليب دافئ في جلسة مريحة، فهي وصفة تمنح البيت رائحة رائعة ولمسة حبّ دافئة.

