مصادرة 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات على المخابز والأسواق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وبيع الدقيق بأسعار تزيد عن المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.



حملات على المخابز والأسواق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) بالمخابز السياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 114 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

وفى سياق آخر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 114 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

الإجراءات القانونية

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة.

