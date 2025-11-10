الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط طفل يقود ميكروباص ويعرض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على طفل يقود ميكروباص "أجرة" ويعرض حياته والآخرين للخطر بمحافظة القليوبية.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تعليق مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص "أجرة" والسير برعونة بأحد المواقف بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط 11 شخصا لاستغلالهم الأحداث في أعمال التسول بالجيزة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، تبين أنها منتهية التراخيص، وتم ضبط مالكها وقائدها "نجله" مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ.
 

وبمواجهة مالك السيارة أقر بقيام نجله بتحميل الركاب بالميكروباص نتيجة شعوره بحالة إعياء مفاجئة، وأكد نجله ما سبق.

الإجراءات القانونية

 وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها.

