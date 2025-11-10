ضبط طفل يقود ميكروباص ويعرض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على طفل يقود ميكروباص "أجرة" ويعرض حياته والآخرين للخطر بمحافظة القليوبية.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تعليق مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص "أجرة" والسير برعونة بأحد المواقف بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، تبين أنها منتهية التراخيص، وتم ضبط مالكها وقائدها "نجله" مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ.



وبمواجهة مالك السيارة أقر بقيام نجله بتحميل الركاب بالميكروباص نتيجة شعوره بحالة إعياء مفاجئة، وأكد نجله ما سبق.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها.

