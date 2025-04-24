الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

التوقيت الصيفي 2025، نصائح مهمة لتجنب اضطرابات النوم

التوقيت الصيفي، فيتو
التوقيت الصيفي، فيتو

دقائق قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر ووجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على نوم صحي بعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من الليلة الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه النصائح:

١- لا تشرب المنبهات ليلًا لتجنب السهر بعد تغيير الساعة.

٢-الحرص على النوم  8 ساعات وعدم استقطاع فارق التوقيت من ساعات النوم.

 

تطبيق التوقيت الصيفي 

كان قد أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

الساعة البيولوجية 

وبحسب الدراسات الطبية فإن الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية وهي دورات مدتها 24 ساعة تنظم النوم، وغيرها من وظائف الجسم الرئيسية مثل الشهية والمزاج، وتعتمد هذه الإيقاعات إلى حد كبير على التعرض للضوء.

 

 نوم صحي وعالي الجودة

ومن أجل إعادة ضبط كل يوم، يجب أن تتم مزامنته مع دورات الضوء والظلام الطبيعية لضمان نوم صحي وعالي الجودة.

 

اختلال الساعة البيولوجية 

ويمكن أن يساهم اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم، بالإضافة إلى "ديون النوم"، والتي تشير إلى التأثير التراكمي لعدم الحصول على قسط كاف من النوم على أساس منتظم.

ويكون البشر أكثر عرضة للحرمان من النوم ولاحظ الباحثون أيضًا التأثيرات السلبية التي تحدث أثناء الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في أبريل، بالإضافة إلى فقدان النوم، يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر اضطراب المزاج والانتحار مع ذلك.

 

حدوث اضطرابات النوم في التوقيت الصيفي

تزيد احتمالية حدوث اضطرابات النوم الرئيسية في شهري إبريل ومايو عندما ينتهي التوقيت الشتوي ويبدأ التوقيت الصيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطرابات النوم ـ التوقيت الصيفي 2025 العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي جمهورية مصر العربية مصر العربية مجلس الوزراء وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلي ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين والإداريين

الصحة: إغلاق عيادتي "هليوبوليس التخصصية" و"نورفي كلينك" بمدينة نصر

بمشاركة 5 وزارات، الصحة تتابع تنفيذ خطة استقبال مصابي غزة

أكلات يجب تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ حفاظا على الصحة

ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

أول رد من حماس على تصريحات محمود عباس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

المواعيد الصيفية لغلق المحال والكافيهات وموعد تطبيقها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة مقترحا علم "حفريات القرآن": يجب توليد علوم جديدة لخدمة النصوص (فيديو)

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

المزيد
الجريدة الرسمية