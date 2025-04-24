التوقيت الصيفي 2025، نصائح مهمة لتجنب اضطرابات النوم

دقائق قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر ووجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على نوم صحي بعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من الليلة الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه النصائح:

١- لا تشرب المنبهات ليلًا لتجنب السهر بعد تغيير الساعة.

٢-الحرص على النوم 8 ساعات وعدم استقطاع فارق التوقيت من ساعات النوم.

تطبيق التوقيت الصيفي

كان قد أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

الساعة البيولوجية

وبحسب الدراسات الطبية فإن الإنسان يتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية وهي دورات مدتها 24 ساعة تنظم النوم، وغيرها من وظائف الجسم الرئيسية مثل الشهية والمزاج، وتعتمد هذه الإيقاعات إلى حد كبير على التعرض للضوء.

نوم صحي وعالي الجودة

ومن أجل إعادة ضبط كل يوم، يجب أن تتم مزامنته مع دورات الضوء والظلام الطبيعية لضمان نوم صحي وعالي الجودة.

اختلال الساعة البيولوجية

ويمكن أن يساهم اختلال الساعة البيولوجية في فقدان النوم، بالإضافة إلى "ديون النوم"، والتي تشير إلى التأثير التراكمي لعدم الحصول على قسط كاف من النوم على أساس منتظم.

ويكون البشر أكثر عرضة للحرمان من النوم ولاحظ الباحثون أيضًا التأثيرات السلبية التي تحدث أثناء الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في أبريل، بالإضافة إلى فقدان النوم، يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر اضطراب المزاج والانتحار مع ذلك.

حدوث اضطرابات النوم في التوقيت الصيفي

تزيد احتمالية حدوث اضطرابات النوم الرئيسية في شهري إبريل ومايو عندما ينتهي التوقيت الشتوي ويبدأ التوقيت الصيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.