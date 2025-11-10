الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

ضبط شخصين بمطروح بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 116,951 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,471 سائق مركبة، وتبين إيجابية 76 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة من ضبط 899 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – مخالفات أمن ومتانة).
كما تم فحص 130 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم قضائي، فضلًا عن التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المخالفات وتحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري حفاظًا على سلامة جميع مستخدمي الطرق.

