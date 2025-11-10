مصدر أمني عن انتخابات مجلس النواب: التعامل بكل حسم مع الخروج عن القانون ونقف على مسافة واحدة من الجميع

18 حجم الخط

أكد مصدر أمنى مسئول، بأن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، لخلق مناخ آمن للمواطنين وتوفير كافة السبل لتذليل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المصدر، جاهزية كافة قطاعات الوزارة المختصة تنسيقًا مع الجهات المعنية في تأمين العملية الانتخابية لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مصر الدولية، مشيرًا إلى حق ممارسة الناخبين حقهم الدستورى بكل حرية ويسر، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع في إطار نهج وزارة الداخلية.

وشدد المصدر الأمني: أي محاولة لتعكير صفو مجريات العملية الانتخابية أو الخروج عن القانون سيتم التعامل معه بكل حسم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستُجرى على مرحلتين متتاليتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب مشاركة المصريين المقيمين بالخارج.



ومن المقرر أن ينطلق التصويت داخل مصر في المرحلة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وتضم هذه المرحلة 14 محافظة هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.



وسيُجرى التصويت داخل اللجان الانتخابية المنتشرة في تلك المحافظات تحت إشراف قضائي كامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.



وتعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا في تلك الطعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.



ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.



