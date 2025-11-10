ضبط شخصين بمطروح بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في السجائر المهربة جمركيًا وترويجها داخل المحافظة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وعُثر بحوزتهما على قرابة 12 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتهريب الجمركي، وضمان حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

