الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 11 شخصا لاستغلالهم الأحداث في أعمال التسول بالجيزة

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
 

وعثر بصحبه المتهمين على  17 حدثًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

ضبط شخصين بمطروح بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث التسول بيع إلحاحي محافظة الجيزة حماية الأحداث وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط شخصين بمطروح بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل

مصدر أمني عن انتخابات مجلس النواب: التعامل بكل حسم مع الخروج عن القانون ونقف على مسافة واحدة من الجميع

جولات ميدانية لمديري أمن 14 محافظة لمتابعة خدمات مقار لجان انتخابات النواب

انتشار أمني مكثف لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: قصة فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع.. الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل.. ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية