ضبط 11 شخصا لاستغلالهم الأحداث في أعمال التسول بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.



وعثر بصحبه المتهمين على 17 حدثًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

