انتشار أمني مكثف لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب

شهدت محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الإثنين، انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين المقار الانتخابية وكافة الطرق المؤدية لها لخلق مناخ آمن للمواطنين.

وقال مصدر أمني: إن الخدمات الأمنية انتظمت بجميع لجان ومقار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 14 محافظة؛ حيث تم تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

وأوضح المصدر الأمنى، بأنه تم تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بكل مقر انتخابي، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

وأشار المصدر الأمني إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذلك تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ للتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبًا، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وأماكن التجمعات، وكذلك نشر أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان من جانب، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جانب آخر.

