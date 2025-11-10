الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشار أمني مكثف لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب

قوات الشرطة
قوات الشرطة
18 حجم الخط

شهدت محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الإثنين، انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين المقار الانتخابية وكافة الطرق المؤدية لها لخلق مناخ آمن للمواطنين.

 

انتشار أمني مكثفة لتأمين المقار الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.. دوريات مسلحة ونقاط تفتيش متحركة 

وقال مصدر أمني: إن الخدمات الأمنية انتظمت بجميع لجان ومقار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 14 محافظة؛ حيث تم تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

وأوضح المصدر الأمنى، بأنه تم تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بكل مقر انتخابي، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

 

وأشار المصدر الأمني إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذلك تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ للتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبًا، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وأماكن التجمعات، وكذلك نشر أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان من جانب، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جانب آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المقار الانتخابية محافظات المرحلة الأولى مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: قصة فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع.. الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصريح العمل.. ضبط المتهم بصفع سيدة مسنة في الزقازيق

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

حملات تفتيشية على المحال والمقاهى تحرر 4 آلاف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

غرفة عمليات مستقبل وطن تبدأ أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية