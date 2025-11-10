جولات ميدانية لمديري أمن 14 محافظة لمتابعة خدمات مقار لجان انتخابات النواب

18 حجم الخط

أجرى مديري الأمن، صباح اليوم الإثنين، جولات ميدانية على الخدمات الأمنية في محافظات المرحلة الأولى التي تجرى بها انتخابات مجلس النواب 2025.

انتظام خدمات المقار الانتخابية

وتابع مديري الأمن والقيادات الأمنية، استعدادات القوات الأمنية المكلفة بتأمين المقار الانتخابية في 14 محافظة التى تجرى بها ماراثون انتخابات مجلس النواب.

جولات ميدانية لمديري أمن 14 محافظة

وشددت القيادات الأمنية على القوات الشرطية على الجاهزين والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

