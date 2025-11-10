الإثنين 10 نوفمبر 2025
جولات ميدانية لمديري أمن 14 محافظة لمتابعة خدمات مقار لجان انتخابات النواب

أجرى مديري الأمن، صباح اليوم الإثنين، جولات ميدانية على الخدمات الأمنية في محافظات المرحلة الأولى التي تجرى بها انتخابات مجلس النواب 2025.

انتظام خدمات المقار الانتخابية 

وتابع مديري الأمن والقيادات الأمنية، استعدادات القوات الأمنية المكلفة بتأمين المقار الانتخابية في 14 محافظة التى تجرى بها ماراثون انتخابات مجلس النواب.

 

وشددت القيادات الأمنية على القوات الشرطية على الجاهزين والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

