مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب خلافات على أولوية المرور بالقاهرة.

وكانت قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي وآخر بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بسيارته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل – قائد سيارة ربع نقل) وطرف ثان: (قائد سيارة) بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور تطورت إلى تشابك بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

