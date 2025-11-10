الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل

تشهد محافظات القاهرة الكبرى صباح اليوم الاثنين انتظامًا نسبيًا في حركة المرور على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتسيير الحركة وضبط المخالفات خلال فترات الذروة الصباحية.

 القاهرة

سجّلت المحاور الحيوية بالعاصمة – ومنها الطريق الدائري، محور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر – سيولة مرورية متوسطة إلى جيدة في أغلب الاتجاهات، مع بعض الكثافات المعتادة بمناطق رمسيس، ميدان التحرير، صلاح سالم، ومحور العروبة.
 

وتتابع الإدارة العامة لمرور القاهرة الحالة ميدانيًا عبر الكاميرات وغرف العمليات لضمان التدخل الفوري في حال وقوع أعطال أو حوادث بسيطة.

الجيزة

وتشهد الجيزة حركة شبه منتظمة على معظم الطرق الداخلية، بينما سُجل تباطؤ نسبي في مناطق شارع الهرم، فيصل، والبحر الأعظم بسبب استمرار أعمال تطوير الخط الرابع لمترو الأنفاق.
 

وتتواجد القوات المرورية على مدار الساعة لتوجيه المركبات إلى المحاور البديلة مثل طريق ترسا ومحور اللبيني لتخفيف الأحمال المرورية.

القليوبية

كما شهد الطريق الزراعي بنها – القاهرة وبعض مداخل مدينة شبرا الخيمة كثافات متوسطة صباح اليوم نتيجة زيادة الحركة المتجهة إلى العاصمة، في حين سجل طريق بنها – شبرا الحر سيولة مرورية واضحة، وتواصل إدارة مرور القليوبية حملاتها لضبط المخالفات ورفع أي أعطال تعيق حركة السير.

 

الإدارة العامة لمرور القاهرة الادارة العامة لمرور محور 26 يوليو محافظات القاهرة الكبرى مدينة شبرا الخيمة محور اللبيني كوبري 6 اكتوبر ضبط المخالفات صلاح سالم طريق بنها

