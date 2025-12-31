أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تقدم منتخب الجابون على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مراكش، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

سيطر منتخب كوت ديفوار على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة، خطف منتخب الجابون هدف التقدم عن طريق جيولور كانجا.

وفي الدقيقة 21، عزز منتخب الجابون تقدمه بالهدف الثاني عن طريق دينيس بوانجا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

بعدها سيطر منتخب كوت ديفوار على مجريات الأمور، وأهدروا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 33 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من اللاعب عمر دياكتي ولكن ارتطمت في القائم الأيسر وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 44، أحرز منتخب كوت ديفوار هدف تقليص الفارق عن طريق جان فيليب كراسو، بعد اختراق وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية أرضية قابلها كراسو بتسديدة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجابون 2 / 1.

تشكيل كوت ديفوار أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025

جاء تشكيل كوت ديفوار أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

الحارس: ألبان لافون

الدفاع: كريستوفر أوبيري - عثمان ديوماندي - إيمانويل أجابادو - أرميل زوهوري

الوسط: جان ميشيل سيري - فرانك كيسي - كريست إناو أويلي

الهجوم: ويلفريد زاها - جان فيليب كراسو - عمر دياكاتي

ترتيب مجموعة الجابون وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما موزمبيق بـ 3 نقاط، وضمنت الفرق الثلاثة التأهل للدور ثمن النهائي.

فيما ودع منتخب الجابون البطولة مبكرًا بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق.

وكان منتخب كوت ديفوار استهل حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على موزمبيق بهدف دون رد، ثم تعادل مثير مع أسود الكاميرون في ثاني مواجهاته.

وأشعلت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذي حقق انتصارًا قويًّا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

