الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط كيان تعليمي وهمي
ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ الكيان المزيف وروّج له عبر وسائل متعددة لجذب الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية مزعومة، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهل لحيازة وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة  مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الخالية من البيانات ومنسوبة زورًا للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية تُستخدم للإيقاع بالضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيان تعليمي وهمي تزوير شهادات مدينة نصر وزارة الداخلية النصب والاحتيال قضايا الأموال العامة ضبط الكيانات الوهمية

مواد متعلقة

حملات تفتيشية على المحال والمقاهى تحرر 4 آلاف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية