ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ الكيان المزيف وروّج له عبر وسائل متعددة لجذب الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية مزعومة، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهل لحيازة وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الخالية من البيانات ومنسوبة زورًا للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية تُستخدم للإيقاع بالضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.