الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يواجه إنجلترا اليوم لحسم صدارة المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو
18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الإثنين، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب إنجلترا، في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

منتخب مصر يتأهل رسميا لدور الـ32 بمونديال الناشئين

وضمن منتخب مصر للناشئين تأهله رسميا لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بناء على نتائج باقي المجموعات التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الأخيرة بهذه المجموعات.

وأكد مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدين الآن في العاصمة القطرية الدوحة، أنه بناء على نتائج أمس الأحد في الجولة الأخيرة ببعض مجموعات البطولة، فقد ضمن الفراعنة حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين بصرف النظر عن مباراته اليوم أمام إنجلترا في ختام مواجهات دور المجموعات بالمونديال.

أوضح مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر، أن منتخب مصر في حالة الفوز على إنجلترا، سيحتل صدارة المجموعة الخامسة، وفي حالة التعادل سيحتل المركز الثاني، وفي حالة الخسارة سيتأهل ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثاني.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة انجلترا

واختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمس الأحد، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا، اليوم الإثنين، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا بدولة قطر وتختتم فعالياتها 27 نوفمبر الجاري.

منتخب انجلترا تحت 17 سنة، فيتو
منتخب انجلترا تحت 17 سنة، فيتو

منتخب مصر يبحث عن الصدارة 

يطمح منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس لتحقيق الفوز على منتخب إنجلترا في لقاء اليوم، حتى يرفع رصيده إلى 7 نقاط، سعيا للتأهل كأول المجموعة الخامسة، وسط منافسة قوية مع منتخب فنزويلا، الذي يلتقي اليوم أيضا في مواجهة سهلة نسبيا أمام منتخب هايتي.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب إنجلترا كاس العالم للناشئين قطر مونديال الناشئين

مواد متعلقة

رسميا، منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور الثاني في كاس العالم بقطر

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنجلترا في كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام إنجلترا والقناة الناقلة

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

الأكثر قراءة

انخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

في غير حالة التلبس، كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية

انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

إجلاء مليون شخص بسبب إعصار فونج وونج في الفلبين

بشير التابعي: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك 16-0

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية