أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

عبر أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، عن رضاه على نتيجة التعادل التي حققها الفراعنة الصغار أمام منتخب فنزويلا، في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

وقال الكاس، إن منتخب مصر استطاع العودة في المباراة في الشوط الثاني بعد التأخر في الشوط الأول بهدف أمام فنزويلا، وكان من الممكن أن نحقق الفوز لولا حالة الطرد التي أثرت على أداء الفريق

منتخب مصر حافظ على الصدارة

وتابع أحمد الكاس في تصريحات بعد المباراة، أنه منتخب مصر مازال في صدارة المجموعة الخامسة، وهو ما يجعله راضيا نظرا لظروف المباراة، كما أنه أكثر سعادة لأن جماهير مصر التي حضرت المباراة لم تغادر الملعب وهي حزينة، وأنه يتمنى أن يكون هو ولاعبيه عند حسن ظن لجماهير المصرية، وأن يحقق نتائج ترسم ملامح السعادة والفخر على وجوههم.

مواجهة انجلترا صعبة

واختتم الكاس تصريحاته بأن منتخب مصر لم يتأهل بعد للدور الثاني في مونديال الناشئين، وأن أمامه مهمة صعبة أمام منتخب قوى في الجولة الأخيرة وهو منتخب انجلترا، مطالبا جموع المصريين بالدعاء للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة، خاصة أنه يسعى مع جهازه الفني واللاعبين للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للناشئين بقطر، من تشريف كرة القدم المصرية

