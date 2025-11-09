الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة إنجلترا في مونديال الناشئين بقطر (صور)

مران منتخب مصر للناشئين،
مران منتخب مصر للناشئين، فيتو
18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الأحد، قبل قليل، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا، غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا بدولة قطر وتختتم فعالياتها 27 نوفمبر الجاري.

وخاض منتخب مصر للناشئين مرانًا خفيفًا مساء اليوم، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على ملعب التدريب المخصص له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

 

منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا بهدف

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مع فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، فيما فاز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب فنزويلا الذي يملك نفس الرصيد. 

ويسعى منتخب مصر للناشئين لتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام إنجلترا من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، وحسم بطاقة التأهل رسميا للدور الثاني بالمونديال كأول مجموعته.

موعد مباراة مصر وإنجلترا

ويلتقي منتخب مصر أمام إنجلترا غدا الإثنين، في ثالث مباريات الفراعنة الصغار في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا 

وتنطلق صافرة مباراة مصر وانجلترا في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها على الهواء مباشرة شبكة بي إن سبورت عبر قناتها المفتوحة، كونها صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب إسباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة منتخب مصر وإنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب إنجلترا كاس العالم للناشئين قطر أحمد الكأس فنزويلا هايتى

مواد متعلقة

فرص منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل في مونديال الناشئين أمام إنجلترا

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنجلترا في كأس العالم للناشئين

قبل مواجهة إنجلترا، ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل في مونديال الناشئين بقطر؟

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 75 دقيقة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

منتخب قطر يتعادل سلبيا مع بوليفيا ويقترب من مغادرة كأس العالم للناشئين

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 0/2 في الشوط الأول

مروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي الزمالك

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رفض الأم لخطوبة ابنها بسبب المغالاة في المهر؟عالمة أزهرية ترد (فيديو)

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

المزيد
الجريدة الرسمية