عدد أهداف كأس العالم للناشئين قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات

كأس العالم للناشئين، شهد مونديال الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما المقام في قطر إقامة 48 مباراة قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة والأخرة من دور المجموعات.

وشهدت البطولة إحراز 157 هدفا بعد إقامة 48 مباراة بواقع 24 جولة في كل جولة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت انتهاء 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية التعادل في 8 مباريات، وانتهاء 16 مباراة بالفوز، وإحراز 71 هدفا.

نتائج الجولة الأولي لبطولة كأس العالم للناشئين

جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 الهندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 آيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيو زيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 الهندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

آيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيو زيلندا



