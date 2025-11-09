الأحد 09 نوفمبر 2025
منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنجلترا في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر وتختتم فعالياتها 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للناشئين مرانًا خفيفًا مساء اليوم، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على ملعب التدريب المخصص له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا بهدف

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مع فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، فيما فاز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب فنزويلا الذي يملك نفس الرصيد. 

ويسعى منتخب مصر للناشئين لتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام إنجلترا من أجل الوصول إلى النقطة السابعة، وحسم بطاقة التأهل رسميا للدور الثاني بالمونديال كأول مجموعته.

موعد مباراة مصر وإنجلترا

ويلتقي منتخب مصر أمام إنجلترا غدا الإثنين، في ثالث مباريات الفراعنة الصغار في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وانجلترا 

وتنطلق صافرة مباراة مصر وانجلترا في الخامسة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها على الهواء مباشرة شبكة بي إن سبورت عبر قناتها المفتوحة، كونها صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب إسباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة منتخب مصر وانجلترا.

