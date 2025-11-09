الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

رسميا، منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور الثاني في كاس العالم بقطر

حسم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة رسميا، بطاقة التأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وأكد مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدين ألان في العاصمة القطرية الدوحة، أنه بناءا على نتائج اليوم الأحد في الجولة الأخيرة ببعض مجموعات البطولة، فقد ضمن الفراعنة حجز أحد بطاقات التأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين بضرف النظر عن مباراته غدا أمام انجلترا في ختام مواجهات دور المجموعات بالمونديال 

أوضح مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر، أن منتخب مصر في حالة الفوز غدا على انجلترا، سيحتل صدارة المجموعة الخامسة، وفي حالة التعادل سيحتل المركز الثاني، وفي حالة الخسارة سيتأهل ضمن أفضل ثماني منتخبات اتحتلت المركز الثاني.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة انجلترا

واختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، قبل قليل، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا، غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا بدولة قطر وتختتم فعالياتها 27 نوفمبر الجاري.

 

