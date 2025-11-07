الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

مجموعة مصر، إنجلترا تفوز على هايتي 3ـ1 في كأس العالم للناشئين

منتخب إنجلترا للناشئين
منتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عاما
كأس العالم للناشئين، حقق منتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عاما، على نظيره هايتي بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز إنجلترا 

مصر – 3 نقاط
فنزويلا – 3 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا قد فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا اليوم الجمعة، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة. 

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يفوز على هايتي برباعية

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

