كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام إنجلترا والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

 

موعد مباراة مصر وإنجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، يوم الإثنين المقبل، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

 

مباراة مصر وفنزويلا، فيتو
مباراة مصر وفنزويلا، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمس الجمعة أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين. 

وكان منتخب مصر تحت 17 سنة قد حقق الفوز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

وعقب مباراة الأمس، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

انجلترا تكتسح هايتي 8-1

كان منتخب انجلترا قد حقق فوزا كاسحا على حساب هايتي بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ترتيب المجموعة الخامسة 

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

 

