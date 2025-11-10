للسيدات المتزوجات حديثا نصائح للاستعداد للحمل والولادة

18 حجم الخط

الحمل والإنجاب حلم كل فتاة متزوجة منذ أول يوم زواج، وتحرص بعض النساء على ملاحظة أى أعراض جديدة تحدث للتأكد من حدوث الحمل.

ولكن بعض النساء تفضل تأخير الحمل قليلا عقب الزواج للاستعداد الجيد له من حيث التغذية السليمة والتأكد من عدم نقص بأى من عناصر بالجسم.

ويقول الدكتور ناصر الخولى أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه على السيدات المتزوجات حديثا الاستعداد الجيد للحمل والولادة لإنجاب اطفال اصحاء بدون أى مشاكل فى النمو أو العقل أو مشاكل التوحد وفرط الحركة وغيرهم، ويتم تأخير الحمل من خلال وسائل منع الحمل المختلفة فجميعها آمنة ولا ضرر منها.

الاستعداد للحمل

نصائح للسيدات المتزوجات حديثا للاستعداد للحمل

وأضاف الخولى، أن هناك بعض النصائح للسيدات المتزوجات حديثا تساعدهن فى الاستعداد الجيد للحمل والولادة، منها:-

تأجيل الحمل فى أول سنة من الزواج للتأكد من أن العلاقة الأسرية مستقرة خاصة حالات الطلاق تزداد فى أول سنة زواج، وبالتالى يمكن للنساء تأجيل الحمل أول سنة زواج لحين استقرار الحياة الزوجية.

يجب على الزوجة أولا أن تعلم إذا كانت تستطيع الاعتناء بالطفل أم لا حفاظا على تغذيته السليمة ونموه بشكل صحى.

يجب عقب الزواج أن تتأكد الزوجة من أنها لا تعانى من أنيميا فقر الدم أو نقص فيتامين د لإنجاب طفل ذات صحة جيدة، وفى حالة اكتشاف أنيميا أو نقص فيتامين د يجب علاجهم قبل حدوث الحمل.

تناول الفوليك اسيد منذ أول يوم زواج لأنه يضمن عدم حدوث تشوهات خلقية للجنين وعدم إصابته بالتوحد.

التأكد من ان الزوجة لا تعانى من أى أمراض وأنها بصحة جيدة تسمح لها الحمل بدون أى مشكلات أو مخاطر.

