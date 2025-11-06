الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري حقن منع الحمل، تؤخر فرص عودتك للإنجاب بعد توقفها

حقن منع الحمل
حقن منع الحمل
18 حجم الخط

حقن منع الحمل من وسائل منع الحمل الشهيرة والسهلة التى تقبل عليها العديد من النساء لأنها فعالة ومدتها 3 أشهر أو شهرين.

كما أنها لا تحتاج تركيب مثل اللولب أو ضبط مواعيد مثل الأقراص، لذا فهى أسهل وسائل منع الحمل، ولكن كثرت الأقاويل حول أنها تؤخر حدوث الحمل بعد التوقف عنها، وتتساءل النساء حول صحة هذا الكلام.

أسباب تأخر الحمل بعد حقن منع الحمل 

يقول الدكتور ناصر الخولى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، إنه بالفعل تسبب حقن منع الحمل ذات الهرمون الواحد التى تؤخذ كل شهرين أو ثلاثة أشهر، تسبب تأخر فرصة حدوث الحمل الثانى بعد التوقف عنها، وذلك لأن هذه الحقن تعمل على دمور بطانة الرحم المؤقت لمنع حدوث الحمل، وبالتالى تحتاج بطانة الرحم وقت حتى تتكون مرة أخرى وهذا يحتاج وقت من 6 أشهر إلى عام لحدوث الحمل مرة أخرى.

 

حقن منع الحمل 
حقن منع الحمل 

هل حبوب منع الحمل تؤخر حدوثه

وأضاف الخولى، أن النساء التى تريد عمل فترة 3 سنوات بين الحمل والآخر وتأخذ حقن منع الحمل فيجب أن توقف الحقن عند مرور عامين ونصف فقط وبعد 6 أشهر سيحدث الحمل بعد تكون بطانة الرحم، ولكن غير ذلك لا تسبب أي مخاطر وهى آمنة وفعالة، وبالنسبة لحبوب منع الحمل فهى لا تسبب تأخر حدوث الحمل نهائيا فبمجرد التوقف عن تناولها يحدث الحمل بشكل طبيعى، وبالتالى هى آمنة أيضا ولا ضرر منها.

txt

نائب وزير الصحة: ارتفاع نسب الحمل المفاجئ إلى 20%

txt

متى تبدأ أعراض الحمل المبكرة وما هي أكثرها شيوعًا؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقن منع الحمل حبوب منع الحمل تأخر فرصة حدوث الحمل الحمل وسائل منع الحمل صحة الصحة الدكتور ناصر الخولى

مواد متعلقة

علاقة اللولب بآلام أسفل الظهر عند النساء

بشكل عاجل، سحب دواء شائع لمنع الحمل من أمريكا

هل حبوب منع الحمل تسبب السرطان؟ استشارى أمراض نسا يجيب

هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

بعد صفقة علم الروم، رئيس الوزراء لـ المواطنين: النجاحات الاقتصادية ثمرة صبركم

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا 

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

المزيد
الجريدة الرسمية