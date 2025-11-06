احذري حقن منع الحمل، تؤخر فرص عودتك للإنجاب بعد توقفها

18 حجم الخط

حقن منع الحمل من وسائل منع الحمل الشهيرة والسهلة التى تقبل عليها العديد من النساء لأنها فعالة ومدتها 3 أشهر أو شهرين.

كما أنها لا تحتاج تركيب مثل اللولب أو ضبط مواعيد مثل الأقراص، لذا فهى أسهل وسائل منع الحمل، ولكن كثرت الأقاويل حول أنها تؤخر حدوث الحمل بعد التوقف عنها، وتتساءل النساء حول صحة هذا الكلام.

أسباب تأخر الحمل بعد حقن منع الحمل

يقول الدكتور ناصر الخولى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، إنه بالفعل تسبب حقن منع الحمل ذات الهرمون الواحد التى تؤخذ كل شهرين أو ثلاثة أشهر، تسبب تأخر فرصة حدوث الحمل الثانى بعد التوقف عنها، وذلك لأن هذه الحقن تعمل على دمور بطانة الرحم المؤقت لمنع حدوث الحمل، وبالتالى تحتاج بطانة الرحم وقت حتى تتكون مرة أخرى وهذا يحتاج وقت من 6 أشهر إلى عام لحدوث الحمل مرة أخرى.

حقن منع الحمل

هل حبوب منع الحمل تؤخر حدوثه

وأضاف الخولى، أن النساء التى تريد عمل فترة 3 سنوات بين الحمل والآخر وتأخذ حقن منع الحمل فيجب أن توقف الحقن عند مرور عامين ونصف فقط وبعد 6 أشهر سيحدث الحمل بعد تكون بطانة الرحم، ولكن غير ذلك لا تسبب أي مخاطر وهى آمنة وفعالة، وبالنسبة لحبوب منع الحمل فهى لا تسبب تأخر حدوث الحمل نهائيا فبمجرد التوقف عن تناولها يحدث الحمل بشكل طبيعى، وبالتالى هى آمنة أيضا ولا ضرر منها.

