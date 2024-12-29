6 أعراض أساسية تؤكد حدوث الحمل في الأسابيع الأولى

غالبًا ما يكون غياب الدورة الشهرية هي العلامة الأولى للحمل، وقد يعاني بعض النساء من تقلصات الرحم الخفيفة في الأسابيع القليلة الأولى وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، من بين أعراض أخرى.

وفيما يلي نستعرض العلامات المبكرة للحمل في الأسابيع الأولى:

ثدي مؤلم أو حساس

يمكن أن يكون الثدي الحساس أو المؤلم أو المتورم علامة على اقتراب الدورة الشهرية، ولكن هذه الأعراض نفسها يمكن أن تشير أيضًا إلى أن السيدة حامل.

وتتسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل المبكر في شعور الثديين بالحساسية أو الألم، ويمكن أن تشعر السيدة أيضًا بثقل أو امتلاء، وقد تلاحظ أن الهالة المحيطة بالحلمة أصبحت أغمق.

الغثيان أو القيء

يعتبر غثيان الصباح أحد الأعراض الكلاسيكية للحمل المبكر، ويمكن أن يستمر حتى الثلث الأخير من الحمل أيضًا.

على الرغم من الاسم، فقد تشعر السيدة بـالغثيان في أي وقت من النهار أو الليل، وليس فقط في الصباح، وقد يبدأ غثيان الصباح أحيانًا في وقت مبكر يصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الانغراس.

الصداع أو الصداع النصفي

ألقي باللوم في هذا العرض على هرمونات الحمل المبكرة وزيادة حجم الدم، معًا، يمكن أن يعني ذلك المزيد من الصداع المتكرر.

إذا كانت السيدة عرضة لنوبات الصداع النصفي، فقد تعاني منها أكثر أثناء الحمل، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من نوبات صداع نصفي أقل.

الإرهاق أو التعب

التعب هو عرض ثانوي آخر لارتفاع الهرمونات في بداية الحمل، ويعد البروجسترون هو سبب هذا حيث يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو النفور منه

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه هي علامة كلاسيكية أخرى للحمل ويكون سببها كذلك الهرمونات.

الدوخة أو الدوار

قد تلاحظ السيدة الشعور بالدوار إذا انتقلت بسرعة من وضع الاستلقاء إلى وضع الجلوس أو إذا وقفت فجأة.

أثناء الحمل، تتمدد الأوعية الدموية وينخفض ​​ضغط الدم، وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالدوار.

أعراض أخرى للحمل

هناك أعراض أخرى للحمل المبكر قد تعاني منها السيدة، بما في ذلك:

نزيف خفيف: بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد النزيف الخفيف أحد الأعراض المبكرة للحمل، ويسمى نزيف الانغراس، والذي يحدث بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من التصاق البويضة المخصبة ببطانة الرحم، ولا يستمر هذا النوع من النزيف طويلًا، وعادة ما يحدث في الوقت الذي يكون فيه لديك الدورة الشهرية عادةً، وقد يكون هذا مضللًا، والفرق هو أن نزيف الانغراس لا يكون غزيرًا عادةً مثل نزيف الدورة الشهرية.

التحولات السريعة في المزاج: إذا كانت السيدة تشعر بالعاطفة بشكل خاص أو تجد نفسها تنفجر في البكاء، فقد يكون ذلك نتيجة لهرمونات الحمل.

الإمساك: يعد الجهاز الهضمي البطيء أحد الأعراض الأخرى المرتبطة بالهرمونات التي يعاني منها بعض الأشخاص أثناء الحمل.

آلام الظهر: في حين أن آلام أسفل الظهر يمكن أن تكون مشكلة طوال فترة الحمل، إلا أن بعض الأشخاص يلاحظونها في وقت مبكر جدًا.

التبول المتكرر: في مكان ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الزرع، قد تجد أن لديها حاجة متزايدة للتبول ولكنها لا تشعر بأي ألم أو انزعاج كما هو الحال مع عدوى المسالك البولية.

أسباب كامنة أخرى

في حين أن كل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامات على الحمل المبكر، إلا أنها يمكن أن تعني أيضًا شيئًا آخر تمامًا.

قد يكون سبب غياب الدورة الشهرية، على وجه الخصوص، ما يلي:

التوتر

المرض

وسائل منع الحمل الهرمونية

اختلال التوازن الهرموني

تقلبات الوزن السريعة

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