الأعراض الشائعة للطفح الجلدي أثناء الحمل

تتوقع النساء الحوامل عادة زيادة حجم البطن وآلام الظهر وغثيان الصباح، ولكن قد يفاجئن بظهور طفح جلدي وحكة شديدة، وهذا الطفح هو في معظم الحالات عرض جانبي مزعج، وليس مشكلة خطيرة، فمعظمه ليس خطيرا، ويزول بعد الولادة.

أسباب الطفح الجلدي أثناء الحمل

تتنوع أسباب الطفح الجلدي، فبعضها خاص بالحمل، والبعض الآخر قد يكون ناجم عن حالات جلدية سابقة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وأبرز هذه الأسباب:

التغيرات الهرمونية

يرتفع مستوى هرموني الإستروجين والبروجستيرون بشكل كبير خلال الحمل لدعم الجنين، ولكن هذه التغيرات قد تؤثر على الجلد، مسببة فرط التصبغ مثل الكلف، وخط البطن الأسود، كما يمكن أن تجعل الجلد أكثر جفاف وحكة وعرضة للطفح.

تغيرات الجهاز المناعي

يمر الجهاز المناعي بحالة من التثبيط خلال الحمل للتكيف مع الجنين ومنع الجسم من رفضه، وهذه الحالة قد تؤدي إلى تفاقم حالات جلدية موجودة مثل الإكزيما والصدفية، أو ظهورها لأول مرة، ومع ذلك، قد تلاحظ بعض النساء تحسن في بشرتهن.

الحساسية المفرطة

يصبح الجلد أكثر حساسية خلال الحمل، جزئيا بسبب زيادة تدفق الدم في الجسم، وقد يتفاعل الجلد بقوة مع مواد لم تكن تسبب له أي تهيج من قبل، مثل مستحضرات العناية المعطرة.

الاحتكاك

تؤدي التغيرات في حجم وشكل الجسم إلى زيادة الاحتكاك وتمدد الجلد وتراكم العرق في طيات الجلد، مما يهيئ الظروف لظهور الطفح الجلدي.

أنواع الطفح الجلدي الخاصة بالحمل

بالإضافة إلى الطفح اليومية العادية (مثل الحساسية، طفح الحرارة، العدوى، والشرى)، هناك أنواع ترتبط تحديدا بالحمل:

الحمامى متعددة الأشكال الخاصة بالحمل: وتسبب نتوءات أو لويحات حمراء مثيرة للحكة تبدأ على طول علامات التمدد ويمكن أن تنتشر إلى الذراعين والفخذين، وهي غير خطيرة ولكنها غير مريحة للغاية.

الحكة الحملية: تسبب نتوءات متغيرة اللون ومثيرة للحكة ذات مركز قشري، وهي ليست خطيرة ولكنها مزعجة.

ركود صفراوي الحمل: هو مرض كبدي يسبب حكة شديدة بسبب تراكم الأحماض الصفراوية ومستقلبات أخرى، والاحمرار الناتج ليس طفح بل تهيج من الخدش، رغم أنه عادة ما يكون مزعج فقط، إلا أن ركود صفراوي الحمل قد يكون خطير ويتطلب متابعة دقيقة.

الطفح الجلدي النادر والخطير:

هناك طفح نادر وخطير للغاية، مثل الفقاع الحملي والصدفية البثرية الحملية، وكلاهما قد يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه.

نصائح للتعامل مع حكة وطفح الحمل

لتخفيف الانزعاج، يمكن تجربة العلاجات المنزلية التالية:

التحول إلى صابون ومرطبات خالية من العطور.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن وارتداء الملابس الضيقة التي قد تزيد من الحكة.

الحفاظ على برودة الجسم والترطيب الجيد.

الاستحمام بدقيق الشوفان.

استخدام كريم الهيدروكورتيزون بتركيز 1%.

تناول مضادات الهيستامين الآمنة للحمل

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لم تتحسن الحكة خلال يوم أو يومين بالعلاجات المنزلية، يجب إبلاغ طبيب النساء والتوليد، قد يلزم إجراء فحوصات للتحقق من ركود صفراوي الحمل واستبعاد أي مخاوف أخرى، وقد يتم مناقشة تعديل أي أدوية يتم تناولها للتأكد من أنها لا تزيد الطفح سوءا.

