هل حبوب منع الحمل تسبب السرطان؟ استشارى أمراض نسا يجيب

تتعدد وسائل منع الحمل المتاحة للنساء، مثل الأقراص، اللولب، الحقن، الشريحة وغيرها من الخيارات التي تتيح لكل امرأة اختيار الوسيلة الأنسب والأكثر راحة لها.

ومع ذلك، تنتشر بين الحين والآخر شائعات تتعلق بأن حبوب منع الحمل قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من أمراض السرطان، لا سيما سرطان الثدي والرحم، مما يثير القلق لدى الكثير من النساء.

يقول الدكتور ناصر الخولى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس: إن جميع وسائل منع الحمل آمنة على صحة المرأة وأقراص منع الحمل لا تسبب السرطان وجميع هذه الأقاويل ماهى إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة.

هل وسائل منع الحمل تسبب السرطان

أقراص منع الحمل تحمى من سرطان المبيض وبطانة الرحم

وأضاف الخولى، أن أقراص منع الحمل تمنع الإصابة بسرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم، وبالتالى النساء اللاتى يستخدمن أقراص منع الحمل تقل لديهن فرص الإصابة بسرطان المبيض وبطانة الرحم على عكس اللاتي لا يستخدمن هذه الأقراص، وبالتالى أقراص منع الحمل تشكل لهن وقاية من بعض أمراض السرطان.

علاقة وسائل منع الحمل بسرطان الثدي

وتابع: إن مايحدث هو أن بعض النساء اللاتى يتابعن كشف النساء للاطمئنان على متابعة وسيلة منع الحمل، يكتشفون خلال هذا الكشف إصابتهن بسرطان الثدى وذلك نتيجة الكشف والفحص داخل العيادة وهو يعتبر اكتشاف مبكر للمرض مايسهل من مرحلة العلاج ويعجل بالشفاء وهذا لا يعنى أن وسيلة منع الحمل هى سبب الإصابة بالسرطان بل المتابعة والكشف الدورى هو الذى أخبر المرأة بإصابتها وهو أمر ايجابى يسهل من مراحل العلاج.

