متى تبدأ أعراض الحمل المبكرة وما هي أكثرها شيوعًا؟

تختلف رحلة كل امرأة نحو الأمومة، لذا يمكن أن تتباين الأعراض وتوقيت ظهورها، وقد تبدأ بعض النساء في ملاحظة العلامات المبكرة للحمل بعد أسبوع أو أسبوعين من الحمل، بينما تشعر أخريات بالأعراض بعد أربعة أو خمسة أسابيع، وقد لا تشعر بعض النساء بأي أعراض حتى تتأخر الدورة الشهرية بشكل ملحوظ، أو حتى في مراحل متقدمة من الحمل.

إذا لم تشعر السيدة بأي أعراض على الإطلاق فذلك لا يستدعي القلق، تواصل بعض النساء حملهن بصحة جيدة دون الشعور بأي أعراض على الإطلاق، وفقًالموقع “WebMD” الطبي.

أبرز علامات الحمل المبكرة

تأخر الدورة الشهرية

غالبا ما يكون غياب الدورة الشهرية من أولى علامات الحمل وإشارة إلى قدوم طفل، ويمكن إجراء اختبار حمل منزلي، وإذا كانت النتيجة إيجابية، يجب التواصل مع طبيب النساء والتوليد.

ألم الثديين

يعد ألم الثديين عرض آخر محتمل للحمل في هذا الشهر، ولكن تعاني بعض النساء من هذا الألم كجزء من دورتهن الشهرية الطبيعية، مما يجعل التمييز صعب، وعادة، إذا كانت السيدة حامل، يزداد الألم سوءا بمرور الوقت، وقد تبدأ في ملاحظة تغيرات في مظهر الثديين.

اسمرار الهالة

الهالة هي المنطقة المحيطة بالحلمات، ويمكن أن تبدأ في الظهور أغمق وأكبر حجما في وقت مبكر يصل إلى أسبوع أو أسبوعين بعد الحمل، مما يجعلها من علامات الحمل المبكرة الملحوظة، وقد تبدء السيدة أيضا في رؤية أوردة أكثر وضوحا ونمو نتوءات صغيرة على طول حافة الهالة، والتي تساعد في تليين الحلمات استعدادا للرضاعة الطبيعية، وهذه مجرد بداية لتغيرات الثدي أثناء الحمل.

الإرهاق

يستمر التعب طوال فترة الحمل وما بعدها، وينتج الجسم المزيد من الدم لنقل العناصر الغذائية إلى الطفل النامي، ويجب أن تبدء السيدة في الشعور ببعض الطاقة الإضافية خلال الثلث الثاني من الحمل.

زيادة حاسة الشم

غالبا ما ترتبط زيادة حاسة الشم بغثيان الصباح وعادة ما تخف بعد الثلث الأول.

الانتفاخ والغازات

من الأعراض الأخرى غير السارة في بداية الحمل هو الغازات، والزيادة في هرموني البروجسترون والإستروجين هي السبب وراء هذا العرض وقد تؤدي إلى آلام في البطن، وانتفاخ، وتجشؤ، وخروج غازات، قد يستمر هذا العرض طوال التسعة أشهر من الحمل.

تقلبات المزاج

قد تبدء السيدة في تجربة تقلبات مزاجية مشابهة لتلك التي تشعر بها في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية المعتادة، وتحدث هذه التحولات العاطفية التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب التغيرات الهرمونية، خاصة في الثلث الأول عندما تتغير مستويات الإستروجين والبروجسترون بشكل كبير.

التشنجات

على غرار ألم الثديين، تعد التشنجات الخفيفة علامة مبكرة محتملة للحمل، ويجب ألا تكون التشنجات شديدة، فإذا شعرت السيدة بألم حاد، أو كان الألم في جانب واحد فقط، أو إذا كان مصحوب بنزيف يختلف عن الدورة الشهرية.

التنقيط

تلاجظ السيدة نزيف في بدايات الحمل والذي غالبًا ما يكون نزيف الانغراس، يحدث هذا التنقيط بعد ستة إلى اثني عشر يوم من الحمل، عندما تنغرس البويضة المخصبة بعمق في بطانة الرحم، مما يسبب تهيج خفيف، وقد تخلط بينه وبين بداية الدورة الشهرية، لكنه قد يعني فعليًا أن السيدة حامل، ويكون نزيف الانغراس خفيف، ولا يجب أن يملأ فوطة أو سدادة قطنية، وعادة ما يكون لونه وردي فاتح أو بني.

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية

تبلغ درجة حرارة الجسم الأساسية ذروتها عند الإباضة، ثم تنخفض تدريجيا خلال الجزء الأخير من الدورة حتى تبدأ الدورة الشهرية، ولكن إذا حدث حمل خلال الدورة، فلن تنخفض درجة الحرارة الأساسية؛ بل ستبقى مرتفعة.

كثرة التبول

التبول المتكرر عرض شائع للحمل ويظل مصاحبا للحامل طوال فترة الحمل.

غثيان الصباح

غثيان الصباح لا يقتصر على الصباح فقط ولكنه يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، يمكن تجربة بعض العلاجات للمساعدة في تخفيف الغثيان، وعادة، يبدأ غثيان الصباح في التلاشي بعد الثلث الأول، لكن قد تعاني بعض النساء منه طوال فترة الحمل.

