اقتصاد

89.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة بتداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 89.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.7 % والعرب على 7.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 15.2 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 21.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.336,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 0.793,5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة  الأحد، أول تداولات الأسبوع على صعود جماعي بالمؤشرات.

وسجل رأس المال السوقي أرباح  بقيمة 51 مليار جنيه، مسجلًا 2.893 تريليون جنيه، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30"، ليسجل اعلى من مستوى 40 ألف نقطة، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.18%، ليسجل مستوى 40821 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28%، ليسجل  12115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 16097 نقطة.
   
تجدر الإشارة إلى أنه أغلق في جلسة الخميس الماضي عند 2.842 تريليون جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.5 مليار جنيه.

