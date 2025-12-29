الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي صابر عيد

تقدم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة الكابتن صابر عيد نجم  وأسطورة  نادي غزل المحلة السابق ولاعب المنتخب المصري الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الكرة المصرية بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وتوفي الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين في إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وفاة صابر عيد 

كان الكابتن صابر عيد تعرض لوعكة صحية شديدة منذ سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي، وحدثت له انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض.

ويعد الكابتن صابر عيد من نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي، وكان أحد كتيبة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 1990 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الراحل للفراعنة.

موعد صلاة الجنازة وعزاء صابر عيد

وتقام صلاة الجنازة على الراحل صبري عيد بعد صلاة العصر بالمسجد الكبير بمنشية البكري والدفنة بمقابر عزبة حمد، والعزاء بعد العشاء بمسجد الشامي  بالمحلة. 

ads