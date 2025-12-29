ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل جولة الحسم

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تصدر ثلاث منتخبات عربية قمة ثلاث مجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية، وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة المقرر بدايتها اليوم الاثنين.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كالتالي:

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025



1- منتخب المغرب 4 نقاط.

2- منتخب مالي نقطتين

3- منتخب زامبيا نقطتين.

4- منتخب جزر القمر نقطة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025



1- منتخب مصر 6 نقاط.

2- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

3- منتخب أنجولا نقطة.

4- منتخب زيمبابوي نقطة.

ترتيب مجموعة تونس في بطولة أفريقيا 2025



1- منتخب نيجيريا 6 نقاط.

2- منتخب تونس 3 نقاط.

3- منتخب تنزانيا نقطة.

4- منتخب أوغندا نقطة.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب السنغال 4 نقاط.

2- منتخب الكونغو الديمقراطية 4 نقاط.

3- منتخب بنين 3 نقاط.

4- منتخب بوتسوانا دون نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب الجزائر 6 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- منتخب السودان 3 نقاط.

4- منتخب غينيا الاستوائية دون نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا



1- منتخب كوت ديفوار 4 نقاط

2- منتخب الكاميرون 4 نقاط

3- منتخب موزمبيق 3 نقاط.

4- منتخب الجابون دون نقاط.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.





مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025



أنجولا ضد زيمبابوي (1-1).

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0).

زامبيا ضد جزر القمر (0-0).

المغرب ضد مالي (1-1).

بنين ضد بوتسوانا (1-0).

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية (1-1).

أوغندا ضد تنزانيا (1-1).

نيجيريا ضد تونس (3-2).

الجابون ضد موزمبيق (2-3).

غينيا الاستوائية ضد السودان (0-1).

الجزائر ضد بوركينا فاسو (1-0).

كوت ديفوار ضد الكاميرون (1-1)

