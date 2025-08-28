مضاعفات عملية تكميم المعدة، احذريها

حالة من الإقبال الشديد على عمليات تكميم المعدة خاصة من الفتيات لفاعليتها فى إنقاص الوزن السريع والحفاظ عليه بدلا من أنظمة الريجيم الطويلة التى تعتمد على الحرمان من العديد من الأطعمة.

وللأسف رغم فاعليتها فى إنقاص الوزن سريعا إلا أن لها مضاعفات خطيرة على الصحة ومعظم الذين يخضعون لها يجهلوا هذه المضاعفات التى تؤثر على الصحة بشكل سلبي.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن عملية تكميم المعدة من أكثر جراحات السمنة انتشارا في السنوات الأخيرة، حيث تهدف إلى تقليص حجم المعدة للتقليل من كمية الطعام المستهلكة، وبالتالي المساعدة على فقدان الوزن الزائد، ورغم نجاحها الكبير في تحسين صحة الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، إلا أنها مثل أي إجراء جراحي تحمل بعض المضاعفات والمخاطر التي قد تظهر على المدى القريب أو البعيد.

مضاعفات عملية تكميم المعدة

وأضاف خليل، أن هناك مضاعفات مبكرة لعملية تكميم المعدة تظهر خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد العملية وهناك مضاعفات متوسطة إلى طويلة الأمد وأخرى نادرة،منها:-

النزيف الداخلي، قد يحدث نتيجة تسريب الدم من مكان تدبيس المعدة أو من الأوعية الدموية، ويظهر عادة على شكل هبوط في ضغط الدم أو شحوب ودوخة.

التسريب المعدي، من أخطر مضاعفات التكميم، ويحدث عند تسرب العصارات الهضمية من مكان تدبيس المعدة إلى تجويف البطن، ويؤدي إلى التهابات شديدة في البطن، وحمى، وألم مستمر، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

الجلطات الدموية، بسبب قلة الحركة بعد العملية قد تتكون جلطات في الساقين، ويمكن أن تنتقل إلى الرئة “الانسداد الرئوي”، وهي حالة خطيرة تهدد الحياة.

مخاطر عملية تكميم المعدة

الالتهابات والعدوى، سواء في مكان الجرح الخارجي أو في البطن نتيجة التسريب، وتعالج عادة بالمضادات الحيوية، وأحيانا بالتدخل الجراحي.

الغثيان والقيء، شائع بعد العملية بسبب صعوبة تقبل المعدة للطعام في البداية أو نتيجة تناول كميات كبيرة بسرعة.

الارتجاع المعدي المريئي (الحموضة)، وكثير من المرضى يعانون من حموضة شديدة بعد التكميم بسبب صغر حجم المعدة وزيادة ضغط العصارة على المريء.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات، نتيجة تقليل كمية الطعام، قد يحدث نقص في فيتامين B12، والحديد، والكالسيوم، وفيتامين D، وهذا النقص قد يؤدي إلى فقر الدم، وهشاشة العظام، وضعف عام في الجسم.

تضيق المعدة، وفي بعض الحالات يحدث ضيق أو انسداد جزئي في مجرى المعدة، ما يسبب صعوبة في مرور الطعام والشعور بالامتلاء السريع.

تساقط الشعر وضعف الأظافر، بسبب نقص البروتين والفيتامينات الضرورية للنمو الصحي.

مشكلات نفسية وسلوكية، وقد يواجه بعض المرضى اكتئاب أو قلق بعد العملية نتيجة تغير نمط الأكل أو فقدان المتعة المرتبطة بالطعام، وفي بعض الحالات قد يلجأ المريض لإدمان سلوكيات أخرى كالكحول أو التدخين.

أحيانا يحدث تسريب مزمن قد يستمر لفترات طويلة ويحتاج إلى تدخلات جراحية متكررة.

وايضا يمكن أن يحدث فشل العملية بزيادة الوزن مرة أخرى بعد فترة بسبب توسع المعدة أو عودة العادات الغذائية السيئة.

الموت المفاجئ وهو (نادر جدا) نتيجة جلطة أو نزيف شديد أو عدوى قوية لم يتم السيطرة عليها.

نصائح لتقليل مضاعفات عملية تكميم المعدة

وتابع، لتقليل مخاطر عملية تكميم المعدة:-

اختيار طبيب ذو خبرة كبيرة في جراحات السمنة.

الالتزام بالتعليمات الطبية بعد العملية مثل تناول الطعام بكميات صغيرة وببطء.

المتابعة الدورية مع الطبيب للتأكد من التئام المعدة وعدم حدوث تسريب.

تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بانتظام لتعويض النقص الغذائي.

ممارسة الرياضة بشكل معتدل بعد فترة النقاهة لتقليل خطر الجلطات.

الدعم النفسي أو حضور جلسات استشارة غذائية وسلوكية للتكيف مع نمط الحياة الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.