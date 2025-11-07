نظام غذائي سليم لزيادة الوزن وعلاج النحافة في وقت قياسي

18 حجم الخط

النحافة من الأمراض المنتشرة بين الكبار والصغار وللأسف تسبب أمراض خطيرة، لذا يجب الاهتمام بسرعة.

والنحافة يمكن علاجها ولكنها تحتاج إلى وقت طويل وإشراف طبي للوقاية من أى مضاعفات قد تهدد الصحة.

نظام غذائي لزيادة الوزن وعلاج النحافة

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظاما غذائيا لعلاج النحافة وزيادة الوزن.

أولا تناول من 3 إلى 5 وجبات رئيسية و2 سناك يوميا.

وجبة الإفطار من الساعة 7 إلى 9 صباحا:

كوب لبن كامل الدسم و3 تمرات

2 بيضة وجبنة كاملة الدسم وعسل نحل

2 شريحة توست بلدي أو رغيف صغير

يمكن إضافة ملعقة زبدة فول سوداني أو طحينة.

سناك الساعة 11 صباحا

كوب عصير طبيعي مانجو أو جوافة أو موز باللبن

حفنة مكسرات لوز وعين جمل وكاجو.

الغداء من الساعة 2 إلى 4 ظهرا.

صدر دجاج أو قطعة لحمة أو سمك مشوي (150–200 جم)

طبق رز أو مكرونة كبير

خضار سوتيه أو مطبوخ

سلطة بزيت الزيتون

سناك بعد الظهر فى الساعة 6 مساء

زبادي وشوفان وعسل وموز مقطع

أو

أو ساندوتش جبنة كاملة الدسم وعسل أبيض

العشاء من الساعة 9 إلى 10 مساء

علبة تونة وعيش وبطاطس وسلطة

أو

أو بيض وبطاطس وجبنة وكوب لبن دافئ.

قبل النوم

كوب حليب دافئ بالعسل

أو

أو سموثي موز ولبن وشوفان وعسل ومعلقة فول سوداني.

نصائح مهمة لنجاح نظام علاج النحافة

تناول الطعام كل 3 ساعات وممنوع الشعور بالجوع. زيادة السعرات الحرارية اليومية تدريجي من 200 إلى 300 سعرة. استخدم الزيوت الصحية مثل زيت زيتون وزيت جوز الهند والسمن البلدي الطبيعي. التركيز على تمارين المقاومة أو الجيم لزيادة تكون عضل وليس دهون. شرب مياه كفاية على مدار اليوم.

